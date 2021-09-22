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Tarlasından soda fışkırdı - Son Dakika

Tarlasından soda fışkırdı

22.09.2021 00:08
Tarlasından soda fışkırdı, System.String[]

- Tarlasından soda fışkırdı Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdı, kısmetine soda çıktı Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde bir vatandaşın tarlasından soda (maden suyu) fışkırdı.

- Tarlasından soda fışkırdı

Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdı, kısmetine soda çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde bir vatandaşın tarlasından soda (maden suyu) fışkırdı.

Manyas'ın Kızık Mahallesinde Cihan Bozkurt adlı vatandaşın tarlasından soda (maden suyu) çıktı. Jeotermal bölgesi olarak bilinen Kızık Mahallesinde sıcak su çıkarmak için sondaj vurduran Bozkurt' un tarlasındaki kuyudan soda fışkırması şaşkınlıkla karşılandı. Çıkan suyun önce ne olduğunu anlayamayan ve bir anormallik olduğunu farkeden Cihan Bozkurt, sudan numune alarak tahlil için laboratuvara gönderdi. Bozkurt, çıkan tahlil sonuçları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Rapor sonuçlarına göre kuyudan çıkan sıvının soda (maden suyu) olduğu anlaşıldı.

Kuyudan çıkan sodayı (maden suyu) işleyip pazarlamak istediğini ifade eden Bozkurt, ayrıca Manyas'a yatırım yapmak istediğini ve özellikle devlet kurumlarından destek beklediğini ifade etti. Manyas'ta sağlık turizmini de geliştirmeyi amaçladığını açıklayan Cihan Bozkurt, "Çocukluk yıllarımdan bildiğim kadarıyla bizim arazimizin kıyısından sıcak su hattı geçiyordu. Bu benim kafama yer etmişti. 2005 yıllarından itibaren burada çalışmaya başladım. Burada sıcak su ile ilgili araştırmalar yaptım. Ruhsat aşamalarının nasıl olacağına dair fikir edindim. Sonra da çalışmalara başladım. Daha sonra kuyularımızı açmaya başladık. İlk açtığımız kuyuda şu an yaptırdığımız analizlere göre maden suyu olduğunu tespit ettik. Gerekli girişimleri yaptık. Buraya bir dolum tesisi kurmayı düşünüyoruz. Yurtdışındaki bazı şirketlerle görüşmelerimiz var. Ay sonunda buraya toplantı yapacağız. Bunun haricinde üniversiteden hocalarımız var. Buranın altyapısını hazırlıyorlar. Burası benim 20 yıllık hayalim. Bu hayalimi şu anda başarmaya çalışıyorum ve çoğunu da başardım" dedi.

Sodanın ilk çıktığı zamanda kendisinin de şüpheler üzerine tahlil yaptırdığını ifade eden Bozkurt, " Bir ay bunun çalışmalarını gerçekleştirdik. Numunelerini aldık ve sonra analizlerini yaptırdık. Çıkan raporda suyun iletkenliği bin 25. Ayrıca mineral toplamı 900'lerde. Kuyumuz üretime geçtiği zaman mineral sayısının artacağını ve iletkenliğinin yükseleceğini ifade ettiler. Şu anki durumu ile maden suyu ama üretime geçtiğinde ve mineral sayısı yükseldiğinde "Zengin Mineralli Su" olarak da sunulabilir. İçinde herhangi bir yabancı madde yok. Kükürt yok. Şaşırdık, biz jeotermal amaçlı olarak ruhsatımızı alıp çalışmalar yaptık. Burada uluslararası bir sağlık turizmi projesi de değerlendirilebilir. Ayrıca şehir ısıtmacılığı da olabilir. Şehir ısıtmacılığından dönen su ile seracılık yapılabilir. Ben kendim de Manyaslıyım. Manyas sürekli göç veren bir ilçe. Bunun önlemini almak için buraya bir istihdam sağlamak istiyorum. Bunu da inşallah başaracağım" şeklinde konuştu.

Tarlasından soda fışkırdı
Tarlasından soda fışkırdı
Tarlasından soda fışkırdı
Tarlasından soda fışkırdı

Balıkesir, Bozkurt, Manyas, Kızık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarlasından soda fışkırdı - Son Dakika


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