Tarlasını suladığı motorun şaftına kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarlasını suladığı esnada, motorun şaftına kolunu kaptıran kadın bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı.



Edinilen bilgiye göre, olay, Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Zehra İyiyol, tarlasını suladığı esnada giydiği kıyafetlerinin parçası sulama yaptığı motorun şaftına takıldı. Elbiseleri, şafta dolanan İyiyol, kolundan kapılarak ağır yaralandığı makineden eşi ve komşularının yardımlarıyla kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan İyiyol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz kadının 4 çocuk annesi olduğu belirtildi.



Olayın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ