Son Dakika Haberleri: Tarlasını sulamak için güneş enerjisi santrali kurdu
Son Dakika Güncel Tarlasını sulamak için güneş enerjisi santrali kurdu - Son Dakika

Tarlasını sulamak için güneş enerjisi santrali kurdu

7 saat önce

Bingöllü çiftçi, tarlasında diktiği ceviz fidanlarını sulamak amacıyla 11 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kurdu.

Tarlasını sulamak için güneş enerjisi santrali kurdu, System.String[]

Bingöllü çiftçi, tarlasında diktiği ceviz fidanlarını sulamak amacıyla 11 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kurdu.

Merkeze bağlı Garip köyünde yaşayan Abidin Katmış, tarlasında kapama ceviz bahçesi kurdu ve yonca ekimi gerçekleştirdi, güneş enerjisi santrali kurdu.

Katmış, yaptığı açıklamada, aynı bölgede kaz üretim çiftliği de kuracağını belirterek, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisinden elektrik üretmek için santral kurduğunu söyledi.

Santral sayesinde elektrik maliyetinin sıfıra düşeceğini dile getiren Katmış, şunları kaydetti:

"Bingöl'de kaz üretim tesisi de kurmayı planlıyoruz. Bunun için elektrik enerjimizi üretmek için arayışa girdik. Sonunda güneş enerjisinin çok daha uygun olduğuna karar verdik. Güneş paneli kısa vadede kendini amorti edecek bir sistem. Bu sistemi kuran firma yetkililerine de teşekkür ederiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar
Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:20:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlasını sulamak için güneş enerjisi santrali kurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]