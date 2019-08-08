Son Dakika Haberleri: Tarlasını sularken kalp krizi geçirip öldü
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Tarlasını sularken kalp krizi geçirip öldü

1 saat önce

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, tarlasını sulamaya giden Metin Yıldırım (70) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Tarlasını sularken kalp krizi geçirip öldü, System.String[]
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, tarlasını sulamaya giden Metin Yıldırım (70) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Türkmenler köyünde oturan Metin Yıldırım, sabah saatlerinde sebzelerini sulamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra bölgeden geçen köylüler, Yıldırım'ı tarla kenarındaki su arkının yanında hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Metin Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Kalp Krizi, Suşehri, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:25 Kaynak: DHA
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