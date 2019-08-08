Tarlasını sularken kalp krizi geçirip öldü
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SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, tarlasını sulamaya giden Metin Yıldırım (70) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:25 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Suşehri
ilçesinde, tarlasını sulamaya giden Metin Yıldırım (70) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Türkmenler köyünde oturan Metin Yıldırım, sabah saatlerinde sebzelerini sulamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra bölgeden geçen köylüler, Yıldırım'ı tarla kenarındaki su arkının yanında hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Metin Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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