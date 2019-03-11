Son Dakika Haberleri: Tarlasını Sürerken Bizans Dönemine Ait Küp Buldu

Tarlasını Sürerken Bizans Dönemine Ait Küp Buldu

31 dakika önce

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen erzak küpü buldu.

Tarlasını Sürerken Bizans Dönemine Ait Küp Buldu, System.String[]
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen erzak küpü buldu.

İlçeye bağlı Kınık mevkisinde tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna bir cisim takıldı.

Traktörden inerek toprağı kazan çiftçi, pulluğun büyük bir küpün kapağına çarptığını fark etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Niğde Müze Müdürlüğüne haber verilmesiyle bölgeye arkeologlar geldi.

Tarlada inceleme yapan ekipler, küpü bulunduğu yerden çıkartarak, Niğde Müzesine götürdü.

Küp, tescil işlemleri ve döneminin belirlenmesi için koruma altına alındı.

Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küpün pişmiş topraktan yapıldığı ve içinde tahıl maddelerinin muhafaza edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Altunhisar, Niğde, Güncel
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