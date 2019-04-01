Tarlasını Sürerken Devrilen Traktörünün Altında Kalıp, Öldü
35 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Bayram (68), hayatını kaybetti.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Bayram
(68), hayatını kaybetti. Bayram'ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
İnegöl ilçesi Kurşunlu
Mahallesi'nde oturan Ahmet Bayram traktörüyle Küçükyenice Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Tarlasını süren Bayram'ın kullandığı 16 PE 144 plakalı traktörü yamaçta devrildi. Kazada traktörün altında kalan Ahmet Bayram yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla Ahmet Bayram'ın cesedini çıkardı. Acı haberi alıp, olay yerine gelen Bayram'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Ahmet Bayram'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:49 Kaynak: DHA
Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı
Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Takip Sistemi
Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti
CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı