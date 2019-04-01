Son Dakika Haberleri: Tarlasını Sürerken Devrilen Traktörünün Altında Kalıp, Öldü

Tarlasını Sürerken Devrilen Traktörünün Altında Kalıp, Öldü

35 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Bayram (68), hayatını kaybetti.

Tarlasını Sürerken Devrilen Traktörünün Altında Kalıp, Öldü, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Bayram (68), hayatını kaybetti. Bayram'ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu. 

İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde oturan Ahmet Bayram traktörüyle Küçükyenice Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Tarlasını süren Bayram'ın kullandığı 16 PE 144 plakalı traktörü yamaçta devrildi. Kazada traktörün altında kalan Ahmet Bayram yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla Ahmet Bayram'ın cesedini çıkardı. Acı haberi alıp, olay yerine gelen Bayram'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ahmet Bayram'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:49 Kaynak: DHA

Kurşunlu, Bursa, İnegöl, Ahmet Bayram, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Takip Sistemi Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:24:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlasını Sürerken Devrilen Traktörünün Altında Kalıp, Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]