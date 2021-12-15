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Tarlasını sürerken Roma döneminden pitos buldu - Son Dakika

Tarlasını sürerken Roma döneminden pitos buldu

15.12.2021 17:03
Tarlasını sürerken Roma döneminden pitos buldu

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde Ahmet Duran, tarlasını sürerken, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen pitos (küp) buldu.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde Ahmet Duran, tarlasını sürerken, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen pitos (küp) buldu. Pitos, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlçeye bağlı Suluca köyünde yaşayan çiftçi Ahmet Duran, tarlasını sürdüğü sırada, traktörün pulluğuna takılan küpü fark edince jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri de tarihi eser olabileceği düşüncesiyle durumu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler tarafından çıkarılan küp, kamyonla İl Müdürlüğü'ne götürüldü. Roma dönemine ait olduğu belirlenen küpün Yunanca isminin pitos olduğu belirtildi. Pitos üzerinde inceleme yapılacağı öğrenildi.


Tarlasını sürerken Roma döneminden pitos buldu
Tarlasını sürerken Roma döneminden pitos buldu

Turizm, Roma, küp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarlasını sürerken Roma döneminden pitos buldu - Son Dakika


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