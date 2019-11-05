Son Dakika Haberleri: Tarlasını sürerken uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Tarlasını sürerken uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Tarlasını sürerken uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

8 saat önce

Samsun'un Kavak ilçesinde tarlasını sürerken uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarlasını sürerken uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü, System.String[]

Samsun'un Kavak ilçesinde tarlasını sürerken uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçenin Kartepe Mahallesinde oturan İhsan Özçelik (74) 55 UD 581 plakalı traktörü ile arazisini sürerken direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre uçurama yuvarladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Özçelik'in cesedi otopsi yapılmak üzere Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kartepe, Samsun, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:14 Kaynak: AA
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