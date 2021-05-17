Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu - Son Dakika

Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu

17.05.2021 11:37
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu, System.String[]

Antalya'da ikamet eden bir vatandaş sürmek istediği tarlada kafatası buldu. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcı geldi. Yapılan incelemelerin ardından kafatası, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Sakallar Mevkii Büyük Şelale yolu üzerinde DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında bulunan tarlasına gelen Taylan Arslan, sulama kanalı temizlendikten sonra çıkan balçığın tarlasına döküldüğünü fark etti.

KAFATASI BULDU

Taylan Arslan, bir taraftan balçığı nasıl kaldıracağını düşünürken, balçığın ortasında bulunan kafatası dikkatini çekti. Arslan'ın haber vermesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmalar ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından bir insana ait olduğu belirlenen kafatası, DNA tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sürmeye hazırlandığı tarlasında kafatası buldu

"HEMEN JANDARMAYI ARADIM"

Tarlayı sürmek için geldiğini belirten Taylan Arslan, "Tarlaya geldiğimde kanal temizliği sonrası balçık döküldüğünü gördüm. Arazimize haberimiz olmadan balçık dökülmesi hakkında yetkilileri aramaya hazırlanırken balçığın içinde kafatasını gördüm ve jandarmayı aradım" dedi.

Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu

Olay Yeri İnceleme, Adli Tıp, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu - Son Dakika


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