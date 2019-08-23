Son Dakika Haberleri: Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu
Son Dakika Güncel Haber

Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu

1 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde domuzların mısır tarlasını talan etmesi üzerine mahkemeye başvuran çiftçi, zararının karşılanmasını istiyor.

Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu, System.String[]

Muğla'nın Yatağan ilçesinde domuzların mısır tarlasını talan etmesi üzerine mahkemeye başvuran çiftçi, zararının karşılanmasını istiyor.

Emekli öğretmen 66 yaşındaki Cavit Turgut, silajlık mısır üretmek için iki yıl önce Nebiköy Mahallesi Taşaltı mevkisinde altı yıllığına 17 dönüm arazi kiraladı.

Tarlasının etrafını elektrikli telle çeviren Turgut, Kurban Bayramı tatili dönüşü ürünlerinin talan edildiğini gördü. Yatağan Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçeyle başvuran Turgut, yaban domuzlarının ürünlerine verdiği zararın tespit edilerek, karşılanmasını talep etti.

Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, domuzların mısırını talan ettiğini, 11 bin lira zararı olduğunu söyledi. Domuzların neden olduğu zararın giderilmesi için yargı yoluna gittiğini aktaran Turgut, ürünleri korumak için birçok çiftçinin tarlada nöbet tuttuğunu dile getirdi.

Emeğinin karşılanmasını isteyen Turgut, "Şikayet dilekçemi Yatağan Asliye Hukuk Mahkemesine teslim ettim. Bundan ilgili kurumlar sorumlu. Domuzlardan şikayetçi oldum. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi, arazide inceleme yaptı. Rapor hazırlanacak. Mahkeme bundan sonra değerlendirecek. Sonrasında dava sürecinin başlamasını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Yatağan, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni sistemde istifa eden de kıdem tazminatı alacak
Gazeteciliği bıraktı köyünde sera kurup domates yetiştirmeye başladı Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gül, Davuoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:42:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]