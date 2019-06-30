Son Dakika Haberleri: Tarlaya 22 bin kök hint keneviri eken şüpheliler tutuklandı
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Tarlaya 22 bin kök hint keneviri eken şüpheliler tutuklandı

1 saat önce

ZONGULDAK'ta jandarma ekiplerince düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda, mısırların arasına gizlenmiş 22 bin kök hint kenevirinin ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tarlaya 22 bin kök hint keneviri eken şüpheliler tutuklandı, System.String[]
ZONGULDAK'ta jandarma ekiplerince düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda, mısırların arasına gizlenmiş 22 bin kök hint kenevirinin ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Hint kenevirlerinin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu öğrenildi.
Çaycuma ilçesindeki 2 dönümlük tarlada, hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine, dün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yenimahalle'deki tarlaya, sabah saatlerinde, drone destekli operasyon düzenleyen ekipler, 22 bin kök hint keneviri ele geçirdi. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde arsanın etrafının çalı ve mısırlarla kapatılarak hint kenevirlerinin gizlenmek istendiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili İ.A, S.A, E,Ö, S.K.'yı gözaltına alırken, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan İ.A, S.A, E,Ö, S,K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen ve Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 22 bin kök hint keneviri ise önce jandarma ekiplerince söküldü, ardından imha edildi.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:38 Kaynak: DHA
Zonguldak, Jandarma, Güncel
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