İhbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Ural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ural'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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