Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

09.10.2022 13:49
Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Uşak'ta direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Okan Ural kontrolündeki 64 BM 380 plakalı otomobil, Uşak'tan Ulubey istikametine seyir halindeyken Bölme Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Ural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ural'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

YORUMLAR
500
Sivas haber: Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Sivas haber: Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Son dakika haber | BM, Libya'da 15 düzensiz göçmen öldürülmesini kınadı Son dakika haber | BM, Libya'da 15 düzensiz göçmen öldürülmesini kınadı Son dakika haberi! Kaza yapan otomobile motosiklet çarptı: 2 ağır yaralı Son dakika haberi! Kaza yapan otomobile motosiklet çarptı: 2 ağır yaralı
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 20:14:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement