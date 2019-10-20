Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:18 Kaynak: AA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet Kaptanoğlu (42) yönetimindeki 06 BNE 201 plaka otomobil, D-140 kara yolu Dibecik Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından Kaptanoğlu'nun cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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