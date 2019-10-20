Son Dakika Haberleri: Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

25 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet Kaptanoğlu (42) yönetimindeki 06 BNE 201 plaka otomobil, D-140 kara yolu Dibecik Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

İncelemenin ardından Kaptanoğlu'nun cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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