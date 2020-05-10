Tarlaya devrilen TIR'ın şoförü yaralandı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya devrilen TIR'ın şoförü Muhammet Taştan (51), yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Taştan, kullandığı 06 ADS 2498 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki bariyerleri parçalayıp, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya devrildi. TIR şoförü Taştan, kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabin kısmı ağır hasar gören TIR'da sıkışan Taştan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Taştan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Taştan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.