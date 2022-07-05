TARLAYA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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TARLAYA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

05.07.2022 15:07

BURDUR'da tarlaya devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

BURDUR'da tarlaya devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Antalya yönünden Burdur yönüne giden Osman C. (36) yönetimindeki 15 AAB 343 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Yaralanan sürücü Osman C. görenlerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARLAYA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

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