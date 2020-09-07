Tarlaya devrilen tırdaki sürücü böyle kurtarıldı - Son Dakika

Tarlaya devrilen tırdaki sürücü böyle kurtarıldı

Devrilen tırda şoförün kurtarılma anları saniye saniye görüntülendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Mahmudiye- Çifteler yolu arasında tarlaya uçan tır sürücüsünün araçtan çıkartılma anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Mahmudiye-Çifteler kara yolu üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 yaşındaki tır sürücüsü V.E., yol kenarındaki tarlaya girerek devrildi. Olayı gören sürücü ve vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek sürücünün yardımına koştu. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşlar ile birlikte sürücü V.E.'yi devrilen tırdan çıkardı. Hafif yaralı olan V.E. hastaneye kaldırılırken, durumun ise iyi olduğu öğrenildi.

Çıkarılma anı saniye saniye görüntülendi

Kaza yapan tır sürücü V.E.'nin araçtan çıkarılma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay yerinde sağlık ekipleri ile birlikte vatandaşların da sürücüyü çıkarma anlarına yardım etmesi ise taktir topladı.