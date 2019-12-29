Tarlaya giden çiftçi, kayıp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarlaya giden çiftçi, kayıp - Son Dakika

Tarlaya giden çiftçi, kayıp

6 saat önce

Bursa'nın İznik İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Bursa'nın İznik İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. AFAD ve Jandarma ekipleri, İznik- Kocaeli Karamürsel arasındaki Samanlı Dağları'nda Uzun'a ait herhangi bir iz bulabilmek için seferber oldu. Gece boyunca aramaları yürüten ekipler, sabah saatlerinde de çalışmalara devam ediyor.

Tarlaya giden çiftçi, kayıp

İbrahim Uzun, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:32 Kaynak: DHA
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