Tarlaya giden çiftçi, kayıp - Son Dakika

Tarlaya giden çiftçi, kayıp
6 saat önce
Bursa'nın İznik İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:32 Kaynak: DHA
Bursa'nın İznik İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. AFAD ve Jandarma ekipleri, İznik- Kocaeli Karamürsel arasındaki Samanlı Dağları'nda Uzun'a ait herhangi bir iz bulabilmek için seferber oldu. Gece boyunca aramaları yürüten ekipler, sabah saatlerinde de çalışmalara devam ediyor.
Son Dakika Bursa'da polisin baskın yaptığı evden parçalanmış şarjli bisiklet, motosiklet ele geçirildi 9 aylık hamile olduğunu hastanede öğrendi Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı