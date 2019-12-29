Tarlaya giden çiftçi, kayıp (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarlaya giden çiftçi, kayıp (2) - Son Dakika

Tarlaya giden çiftçi, kayıp (2)

6 saat önce

ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİBursa'nın İznik İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Tarlaya giden çiftçi, kayıp (2), System.String[]

ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Bursa'nın İznik İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. AFAD ve Jandarma ekipleri, İznik- Kocaeli Karamürsel arasındaki Samanlı Dağları'nda Uzun'a ait herhangi bir iz bulabilmek için seferber oldu. Gece boyunca aramaları yürüten ekipler, sabah saatlerinde de çalışmalara devam ediyor.

Haber: Mehmet İNAN - Huzeyfe ÖZDEMİR - Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),


İbrahim Uzun, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:43 Kaynak: DHA
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