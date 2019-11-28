Son Dakika Haberleri: "Tarlaya gidiyorum" diye evden çıkmıştı, 4 gün sonra tarlada baygın halde bulundu
Son Dakika 3. Sayfa 'Tarlaya gidiyorum' diye evden çıkmıştı, 4 gün sonra tarlada baygın halde bulundu - Son Dakika

"Tarlaya gidiyorum" diye evden çıkmıştı, 4 gün sonra tarlada baygın halde bulundu

6 saat önce

"Tarlaya gidiyorum" diye evden çıkmıştı, 4 gün sonra tarlada baygın halde bulundu 70 kişilik arama kurtarma ekibi 4 gündür bölgede kayıp şahsı arıyorduBURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 gündür kayıp olan 57 yaşındaki çiftçi Cemal Kılıç, köylüler tarafından yarı baygın halde bulundu.

"Tarlaya gidiyorum" diye evden çıkmıştı, 4 gün sonra tarlada baygın halde bulundu

70 kişilik arama kurtarma ekibi 4 gündür bölgede kayıp şahsı arıyordu

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 gündür kayıp olan 57 yaşındaki çiftçi Cemal Kılıç, köylüler tarafından yarı baygın halde bulundu. Ekiplerin seferber olduğu çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Killik Köyü'nde ağabeyiyle yaşayan ve "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 57 yaşındaki Kılıç, 4 gün önce kayboldu.

AFAD; ANDA; BAKUT, AKUT ve jandarma ekipleri Kılıç için seferber oldu. Her yerde aranan Kılıç, Killik köyü ile Ağaçlı köyü arasındaki yol kenarında köylüler tarafından yarı baygın halde bulundu.

Görme engelli ve vücudunun yarısı felçli olan Kılıç için hemen ambulans çağrıldı. 112 ambulansıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın bilincinin açık olduğu, 4 gündür bir şey yiyip içmediği için tedavi altına alındığı öğrenildi

Tarlaya gidiyorum diye evden çıkmıştı, 4 gün sonra tarlada baygın halde bulundu

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:59 Kaynak: İHA
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