Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika

Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendi

7 saat önce

Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendiSivas'ın Ulaş ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Kovalı köyünde çiftçilik yapan Nurullah Adıgüzel, önceki gün sabah saatlerinde traktör ile tarla sürerken yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Adıgüzel, traktörü durdurarak, 7 tane oldukları görülen domuzları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Tarladan sıra halinde geçen domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendi

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
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