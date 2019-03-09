Son Dakika Haberleri: Tarlaya Giren Koyun Silahlı Kavgaya Neden Oldu

Tarlaya Giren Koyun Silahlı Kavgaya Neden Oldu

1 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde, koyunların buğday tarlasına girmesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Tarlaya Giren Koyun Silahlı Kavgaya Neden Oldu, System.String[]
Edirne'nin İpsala ilçesinde, koyunların buğday tarlasına girmesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumdere köyünde H.K. (41), S.K. (52) ve H.K. (47), buğday tarlalarına koyunlarının girmesi sebebiyle aralarında husumet bulunan R.T. (62) ve oğlu R.T. (26) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine R.T ile oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, silahlı kavgaya karışanları gözaltına aldı, 3 av tüfeğine de el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve H.K. tutuklanırken H.K, R.T. ve R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:19 Kaynak: AA

İpsala, Edirne, Güncel
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