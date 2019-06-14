Tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:18 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bursa- Ankara
karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya giden sürücü Kadri Kolsuz (62) yönetimindeki 16 DD168 çekici, 16 DE 632 dorse plakalı TIR, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Araç
süt fabrikasının bahçesindeki kasalara çarparak durabildi. Kazada yaralanan Kadri Kolsuz olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bursa
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