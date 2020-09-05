Tarlaya girip, zeytin ağacına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Karayolu'nda kontrolünden çıkan otomobili tarlaya girip, zeytin ağacına çarpan sürücü Ersin Aktürk (40) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu'nun Çakırcı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Ersin Aktürk yönetimindeki 77 BT 024 plakalı otomobil, sürücüsünün kontolünden çıkıp, tarlaya girdi. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobil zeytin ağaçlarına çarparak, durdu. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ersin Aktürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aktürk'ün cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alıp hastaneye gelen Aktürk'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:54 - Kaynak: DHA
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