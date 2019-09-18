Son Dakika Haberleri: Tarlaya gitmek için evden ayrılan kadından 4 gündür haber alınamıyor
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Tarlaya gitmek için evden ayrılan kadından 4 gündür haber alınamıyor

15 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine tarlaya gitmek için evden ayrılan ve 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın için ekipler harekete geçti.

Tarlaya gitmek için evden ayrılan kadından 4 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine tarlaya gitmek için evden ayrılan ve 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın için ekipler harekete geçti.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Lokmanlı Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Emine Ölmez, tarlaya gitmek için evinden ayrıldı. Ölmez, evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Akut ekipleri 4 gündür haber alınamayan kadın için dün arama çalışması başlattı. Ekipler bölgede bulunan kuyulardaki suları boşaltıp, kırsal alanda arama çalışmaları yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında Ölmez, bulunamadı.


Ekipler gece saatlerinde arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarının bugün devam edeceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
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