Son Dakika Haberleri: Tarlaya gitmek üzere evden ayrılan kadından haber alınamıyor
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Tarlaya gitmek üzere evden ayrılan kadından haber alınamıyor

59 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Emine Ölmez'in bulunması için arama başlatıldı.

Tarlaya gitmek üzere evden ayrılan kadından haber alınamıyor, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Emine Ölmez'in bulunması için arama başlatıldı.

Lokmanlı Mahallesi'ndeki evinden 14 Eylül'de "Tarlaya gidiyorum." diyerek ayrılan 60 yaşındaki Emine Ölmez'in bir daha dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışması kapsamında, Ölmez'in en son görüldüğü Bozburun yolu mevkisindeki sulama kuyusunun içi boşaltıldı.

Suyun boşaltılmasının ardından kayıp kadına dair bir emareye ulaşılamaması üzerine arama faaliyetleri genişletildi.

Kandıra, Kocaeli, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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