Tarlaya gitmek üzere evden ayrılan kadından haber alınamıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Emine Ölmez'in bulunması için arama başlatıldı.

Lokmanlı Mahallesi'ndeki evinden 14 Eylül'de "Tarlaya gidiyorum." diyerek ayrılan 60 yaşındaki Emine Ölmez'in bir daha dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışması kapsamında, Ölmez'in en son görüldüğü Bozburun yolu mevkisindeki sulama kuyusunun içi boşaltıldı.

Suyun boşaltılmasının ardından kayıp kadına dair bir emareye ulaşılamaması üzerine arama faaliyetleri genişletildi.