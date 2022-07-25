Tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı

25.07.2022 11:07
Tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baskil'de 1 kişinin tarlada Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi kenevir tarlasını suladığı sırada suçüstü yakaladı. Baskında 50 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 19 fişek ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


YORUMLAR
500
Sarı altın hasadında çiftçinin yüzü gülüyor Sarı altın hasadında çiftçinin yüzü gülüyor
Kaynak: DHA

Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:26 Memur emeklilerine ödenecek zam farkının tarihi belli oldu
10:18 Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi
10:15 Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti
10:15 Büyük düşüş! Gazete ve dergiler artık eskisi gibi okunmuyor
10:10 Kremlin'den sızdırılan iddialar gündem oldu! Putin'in hastalığının kötüye gitmesi sonrası devlet başkanlığı görevi için tartışmalar başladı
10:11 Teyzesi tarafından 1 yıldır odada esir tutulan Muhammet'in ilk sözleri ortaya çıktı: Yabancılarla konuşmak istemiyorum
10:01 Sultangazi'de kadın, kendisini takip eden adam tarafından 3 kez bıçaklandı
10:01 Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor
09:46 Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım
09:45 Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:07:23. #1.13#
SON DAKİKA: Tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement