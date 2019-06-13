Son Dakika Haberleri: Tarlaya kenevir ekenler İHA'lar sayesinde yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Tarlaya kenevir ekenler İHA'lar sayesinde yakalandı

6 saat önce

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, tarlaya hint keneviri eken 2 kişi İHA'lar yardımı ile suçüstü yakalandı.

Tarlaya kenevir ekenler İHA'lar sayesinde yakalandı, System.String[]
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, tarlaya hint keneviri eken 2 kişi İHA'lar yardımı ile suçüstü yakalandı.
Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Şubesi'nin operasyonunda Akçakoca Ayazlı Mahallesi'ndeki tarlaya kenevir ekimi yapan Ü.Y. ve H.Y.'yi İHA'lar sayesinde suçüstü yakalandı. 2 kişinin ektiği 806 kök kenevir sökülerek el konuldu. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:46 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Akçakoca, Kenevir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz Darbe girişimi davasında karar verildi! Cezaları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 02:01:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlaya kenevir ekenler İHA'lar sayesinde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]