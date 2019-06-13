Tarlaya kenevir ekenler İHA'lar sayesinde yakalandı
6 saat önce
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, tarlaya hint keneviri eken 2 kişi İHA'lar yardımı ile suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:46 Kaynak: DHA
DÜZCE'nin Akçakoca
ilçesinde, tarlaya hint keneviri eken 2 kişi İHA'lar yardımı ile suçüstü yakalandı.
Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Düzce Emniyet Müdürlüğü
İnsansız Hava Araçları Şubesi'nin operasyonunda Akçakoca Ayazlı Mahallesi'ndeki tarlaya kenevir ekimi yapan Ü.Y. ve H.Y.'yi İHA'lar sayesinde suçüstü yakalandı. 2 kişinin ektiği 806 kök kenevir sökülerek el konuldu. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Zce
Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada
Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz
Darbe girişimi davasında karar verildi! Cezaları belli oldu