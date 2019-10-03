Tarlaya mısır ektiler, düzensiz göçmen biçtiler

Balıkesir'in ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmek isteyen 50 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, gizlendikleri mısır tarlasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi ile İzmir'in Dikili ilçesi sınırlarını belirleyen Madra Çayı'nın denize dökülen deltasında bir grup göçmenin Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yaptığı ihbarını alan İskele Sahil Jandarma Komutanlığı ile Dikili Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, gerçekleştirdikleri ortak bir operasyonla 50 düzensiz göçmeni ele geçirdi.Madra Barajı kıyısındaki bir mısır tarlasında, insan boyunu geçen mısır sılajlarının arasında gizlenen, aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri tek tek saklandıkları yerlerden çıkaran jandarma ekipleri, Suriye uyruklu göçmenleri gözaltına alarak Dikili Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Yakalana 50 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR