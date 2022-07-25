Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, kişi ise yaralandı - Son Dakika
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Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, kişi ise yaralandı

25.07.2022 11:31
Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, kişi ise yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü araçta bulunan iki kişi ise yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü araçta bulunan iki kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-300 Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Kazada Antalya'dan hareket edip Malatya istikametine giden Emrah Bozkurt (42) sevk ve idaresindeki 44 ADS 051 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan S.K.(18) ve E.E.(19) yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Tragger, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, kişi ise yaralandı - Son Dakika

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