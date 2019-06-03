Son Dakika Haberleri: Tarlaya uçan kamyon alev alev yandı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tarlaya uçan kamyon alev alev yandı: 3 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır-Çınar karayolunda lastiği patlayan arı kovanı yüklü kamyon tarlaya uçtu.

Tarlaya uçan kamyon alev alev yandı: 3 yaralı, System.String[]
Diyarbakır- Çınar karayolunda lastiği patlayan arı kovanı yüklü kamyon tarlaya uçtu. Alev alan kamyon cayır cayır yanarken içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Çınar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Mazıdağ ilçesinden Diyarbakır'a seyir halinde olan ve arı kovanı taşıyan kamyonun lastiği patladı. Tarlaya uçan kamyonun yakıt deposu alev aldı. Cayır cayır yanan kamyonda bulunan 3 kişi can havliyle kendilerini dışarı attı. Kamyonda bulunan 3 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürme çalışması başlattı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
Mardin, Çınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eve sığmayan deve kuşları mahallelinin maskotu oldu Eve sığmayan deve kuşları mahallenin maskotu oldu Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:53:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarlaya uçan kamyon alev alev yandı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]