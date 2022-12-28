Denizli'de tarlaya uçan minibüs 22 yaşındaki gence mezar oldu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de tarlaya uçan minibüs 22 yaşındaki gence mezar oldu: 1 ölü, 2 yaralı

28.12.2022 11:02
Denizli'de tarlaya uçan minibüs 22 yaşındaki gence mezar oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada seyir halindeki minibüs, tarlaya uçtu. Kaza sebebiyle aynı aileden 2 kişi yaralanırken, aynı araçta bulunan 22 yaşındaki genç ise yaşamını yitirdi.

Dün gece saatlerinde Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde Hakan Altıok Köz idaresindeki minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkarmak için zamanla mücadele etti. Sağlık ekipleri minibüsten çıkarılan sürücü Hakan Altıok Köz, Metin Hasret Köz (22) ve Ali Efendi Köz'ü yaptığı ilk müdahalenin ardından Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hurdaya dönen araç ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

Tarlaya uçan minibüs gence mezar oldu: 1 ölü, 2 yaralı

22 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Metin Hasret Köz'den kötü haber geldi. Köz doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tarlaya uçan minibüs gence mezar oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA
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Kocabaş, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de tarlaya uçan minibüs 22 yaşındaki gence mezar oldu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de tarlaya uçan minibüs 22 yaşındaki gence mezar oldu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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