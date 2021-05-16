Tarlaya uçan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de sürçüşünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil tarlaya uçtu. Kazada Ukrayna uyruklu 2 kişi ölürken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den Antalya istikametine giden 07 YOM 62 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerini 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok saydı da sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık görevlilerini teslim ederken, araçta bulunan bir kişinin ise hayatını kaybettiği belirledi. Sağlık görevlileri 3 kişiye ilk müdahalenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 1 kişinin daha öldüğü öğrenilirken, hayatını kaybeden kişilerin Ukrayna uyruklu olduğu belirtildi. - DENİZLİ