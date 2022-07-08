Tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

08.07.2022 15:57
Tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Eflani karayolu Yağlıca mevkiinde meydana geldi. Ahmet A. yönetimindeki 74 BP 776 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Fatma A. ve Ramazan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, BP, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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