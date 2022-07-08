Kaza, Safranbolu-Eflani karayolu Yağlıca mevkiinde meydana geldi. Ahmet A. yönetimindeki 74 BP 776 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Fatma A. ve Ramazan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, BP, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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