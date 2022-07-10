Tarlaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tarlaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı

10.07.2022 18:39
Tarlaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, tarlaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, tarlaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail O. (62) yönetimindeki 27 ACR 909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarlaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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