Tarlaya uçan otomobildeki çift yaralandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, ayçiçeği tarlasına uçtu. Kazada sürücü Kemal Bulut (75) ile eşi Kıymet Bulut (74) yaralandı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ yolunun Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Kemal Bulut yönetimindeki 34 FPE 36 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, yol kenarındaki ayçiçeği tarlasına uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Kemal Bulut ile eşi Kıymet Bulut yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kıymet Bulut, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 30 dakika müdahalesinin ardından güçlükle çıkarıldı. Yaralı çift, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kemal Bulut ile eşi Kıymet Bulut, buradan da Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.