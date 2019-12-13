Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Bolu'da yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Bolu'da yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde D-100 kara yolundan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) istikametine seyreden Mustafa Nafız K. idaresindeki 14 AAL 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada, takla attıktan sonra yol kenarındaki bir tarlada durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı
Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı

Son Dakika Haberleri
16:08 Ceren'in katiline, 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi (2) - Son Dakika
16:08 Kayseri'de FETÖ operasyonu 8 gözaltı - Son Dakika
16:08 KADIKÖYDE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
16:08 AA'dan genç iletişimciler için "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi - Son Dakika
16:03 Kaş'ta dolu şaşkınlığı - Son Dakika
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Son Dakika
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:12:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]