Tarlaya Uçan Traktörün Altında Kalan 2 Kişi Öldü
8 dakika önce
TOKAT'ın Almus ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan traktörün altında kalan sürücü Tural Güldür (60) ve yanındaki Mustafa Dizer (64) hayatını kaybetti.
TOKAT'ın Almus
ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan traktörün altında kalan sürücü Tural Güldür (60) ve yanındaki Mustafa Dizer (64) hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Teknecik köyü Akkaya mevkisinde meydana geldi. Turan Güler yönetimindeki 60 HD 578 plakalı traktör, ilçeye giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya uçtu. Traktör devrilirken, sürücü Tural Güldür ve yanındaki Mustafa Dizer aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD
ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan Güldür ve Dizer'in cansız bedeni otopsi için Almus Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
- Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:02 Kaynak: DHA
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