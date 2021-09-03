Tarlaya 'uyuşturucu' operasyonu - Son Dakika

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 553 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 170 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine Hozat ilçesindeki bir tarlaya baskın yaptı. Ekiplerce arazide yapılan aramada 1 kilo 170 gram kubar esrar ve 553 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler olay yerinde imha edilirken, tarla sahiplerini yakalamak için çalışma başlatıldı.