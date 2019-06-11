Son Dakika Haberleri: Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde tarım arazisine yıldırım düşmesi sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde tarım arazisine yıldırım düşmesi sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Sulusaray ilçesi Malum Seyit Tekke Mahallesinde Mümine İlhan (57) kendilerine ait tarlada çalışırken yıldırım düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla Sulusaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İlhan, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:53 Kaynak: İHA
Tokat, Sulusaray, 3. Sayfa
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