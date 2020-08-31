Tarlayı kazarken yerin 2 buçuk metre altında küp buldular - Son Dakika

Tarlayı kazarken yerin 2 buçuk metre altında küp buldular

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir çiftçi, bağ evine elektrik hattı döşemek için iş makinesiyle kazdırdığı tarlasından erzak küpü buldu.

Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki bağ evine elektrik hattı döşemek için iş makinesiyle kazı yapan Abdulkadir ve İsmail Dağ kardeşler, tesadüfen büyük çapta 'erzak küpü' buldu. 2.5 metrelik derinlikten çıkartılan küpün etrafındaki şekillerin yanı sıra "Y, T, U, E, R, O, H, G" yazılı harfler dikkat çekiyor. Dağ kardeşler, buldukları küpü ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi.

İHA muhabirine konuşan Abdulkadir Dağ, "Elektrik tesisatı için borunun toprak altında olması lazımmış onun için kazı yaparken tesadüfen büyük taşlar çıktı. Taşları alırken küpün ağzını gördük. O şekilde denk geldik küpe. Sanırım Hitiler veya Romalılar döneminde kaldı. Üzerinde böyle bazı harfler var" dedi.

Elektrik kazı çalışması yaparken tesadüfen bulduklarını ifade eden İsmail Dağ, "Kazı sırasında bir kaç taş gördük. Bir kapağa denk geldiğimizi hissettik. Baktık kapağında kenarı kırıldı. Küp olduğunu anladık. Sonra gerekli mercilere bildirdik. Jandarmaya olsun belediye başkanımıza olsun" şeklinde konuştu.