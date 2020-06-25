Tarlayı sulamak için yaptıkları havuzda serinliyorlar - Son Dakika

Tarlayı sulamak için yaptıkları havuzda serinliyorlar

Tarlayı sulamak için yaptıkları havuzda serinliyorlarKIRIKKALE'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde Mikail (28), Ahmet (26) ve Cemal Calışkan (24) kardeşler, ay çekirdeği tarlasını sulamak için yaptıkları yapay havuzda, aynı zamanda yüzerek serinliyor.

Tarlayı sulamak için yaptıkları havuzda serinliyorlar

Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorlu getirme kararı çıkarıldı
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde Mikail (28), Ahmet (26) ve Cemal Calışkan (24) kardeşler, ay çekirdeği tarlasını sulamak için yaptıkları yapay havuzda, aynı zamanda yüzerek serinliyor.

Kırıkkale'de yaşayan Mikail, Ahmet  ve Cemal Çalışkan, bir süre önce aileleri ile birlikte  memleketleri Keskin'e bağlı Kaçak köyüne dönerek çiftçilik yapmaya başladı. Önceleri arpa ve buğday ektikleri tarlaya bu kez ay çekirdeği eken kardeşler, kurak araziyi verimli hale getirmek için farklı bir çözüm buldu ve 250 dönümlük iki tarlanın ortasına iki sulama havuzu yaptı. Çalışkan kardeşler, 6 kilometre uzaklıktaki doğal su kaynağından özel branda ile çevrili havuza borularla su taşıdı. Havuzdaki su ile ay çekirdeği tarlasını sulayan Çalışkan kardeşler, arta kalan zamanda ise serinlemek için 20 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğindeki havuza giriyor.

'6 KİLOMETRELİK BORU DÜŞEDİK'

3 kardeşin en büyüğü olan Mikail Çalışkan, kurak araziden daha fazla verim almak için düşünürken bu fikri bulduklarını söyledi. Çalışkan, "Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan 3 kardeşiz. Önceki yıllar arpa, buğday ekiyorduk. Şimdi ise çekirdek ve fasulye ekmek için böyle bir yönteme başvurduk. Bu havuzdan iki tane yaptık. İki havuzu bir haftada tamamladık, bir havuzumuz 1500 metreküp, diğer havuzumuz ise 1800 metreküp su alıyor. Her iki havuzun derinliği de 5 metreden oluşuyor. Doğal kaynak suyuna bağlantılı olarak yolları kazarak, yaklaşık 6 kilometrelik boru döşedik. O borulardan gelen su ile havuz doluyor. Cumhurbaşkanımızdan genç çiftçilere sahip çıkmasını istiyoruz. Gençlere ne kadar güvendiğini biliyoruz, biz sadece bununla yeterli ve sınırlı kalmak istemiyoruz. Destek verilirse farklı projelerimizi de ortaya çıkaracağız" dedi.

'HAVUZA GİRİP SERİNLİYORUZ'

3 kardeşin en küçüğü Cemal Çalışkan ise, "Tarlada çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yorulduğumuz zaman boş vakitlerimizde havuza girip serinliyoruz" diye konuştu.

Havuza şu ana kadar yaklaşık 250 bin TL para harcayan Çalışkan kardeşler, bu yıl mahsulün iyi gelmesi durumunda üçüncü havuzu da yapacaklarını belirtti.


Cemal Çalışkan, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarlayı sulamak için yaptıkları havuzda serinliyorlar - Son Dakika

Son Dakika

11:20 İmamoğlu'nun yeni taksi projesine merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki 11:16 'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş 11:09 Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 10:02 Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:56 Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum 09:42 İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi 09:38 Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler 08:10 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı 07:36 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorlu getirme kararı çıkarıldı
11:24
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
11:20
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
11:01
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
11:00
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
10:58
55 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock'tan canlı yayında kan donduran itiraf: Genç kalmak için çocuk derisi enjekte ettiriyorum
10:45
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
10:43
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
10:36
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
10:31
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
10:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 11:33:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarlayı sulamak için yaptıkları havuzda serinliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]