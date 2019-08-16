Son Dakika Haberleri: Tarlayı sulamak isterken elektrik akımına kapılarak öldü
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Tarlayı sulamak isterken elektrik akımına kapılarak öldü

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde su pompasını çalıştırmak için elektrik kablolarını bağlamaya çalışan Turan Tayyan (38), akıma kapılarak yaşamını kaybetti.

Tarlayı sulamak isterken elektrik akımına kapılarak öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde su pompasını çalıştırmak için elektrik kablolarını bağlamaya çalışan Turan Tayyan (38), akıma kapılarak yaşamını kaybetti.
Olay, öğleden sonra ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çaylarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarla sulamak için su pompasını çalıştırmak isteyen Turan Tayyan, elektrik kablosunu bağlarken akıma kapıldı. Olayı görenlerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri Tayyan'ı Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Tayyan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Turan Tayyan'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:16 Kaynak: DHA
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