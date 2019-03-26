Tarlayı Sürürken Bizans Dönemine Ait Sütun Buldu
57 dakika önce
KARAMAN'da toprağı traktörle süren çiftçi tarafından Bizans dönemine ait olduğu sanılan 2 sütun bulundu.
KARAMAN'da toprağı traktörle süren çiftçi tarafından Bizans dönemine ait olduğu sanılan 2 sütun bulundu. Sütunlar, Müze Müdürlüğü yetkililerince incelemeye alındı.
Sudurağı beldesinde oturan çiftçi İdris Özdemir, bugün traktörle tarlasını sürdüğü sırada pulluğuna takılan cismin önce kaya parçası olduğunu sandı sonra da tarihi değer taşıyabileceğini fark ederek jandarmaya bildirdi. Sütunların Bizans Dönemi'ne ait olabileceği üzerinde duran jandarma, durumu Karaman Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Sütunlar, müze yetkilileri tarafından incelemeye alındı.
? - Karaman
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:26 Kaynak: DHA
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