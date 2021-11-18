TARNET, Akıllı Tarım Atölyeleri eğitimini Burdur'da öğretmenlerle buluşturdu - Son Dakika

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki TARNET, Burdur'da öğretmenlere Akıllı Tarım Atölyeleri (ATA) eğitimi verdi.

Türkiye'nin köklü tarım liselerinden Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, TARNET'in oluşturduğu Akıllı Tarım Atölyesi'nde 2. Üst Seviye Fidan Müfredatı Tarım ve Teknoloji Eğitimleri, öğretmenler, T3 Vakfı ve Erzurum Bilim Merkezi eğiticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ATA Eğitim Koordinatörü Elif Nur Sivri'nin de yer aldığı atölyede, katılımcılara 6 gün boyunca tarım ve teknoloji eğitimleri teorik ve uygulamalı etkinliklerle verildi.

Toprak ve mekanik, toprak mikrobiyolojisi, topraksız tarım, iklim, meteoroloji, kompost ve sera otomasyon sistemleri ile robotik-kodlama, makine öğrenmesi ve yapay zeka, iklim verisi, proje geliştirme ve akıllı sera sistemleri eğitimleri verilen 14 katılımcı, "ATA Eğitmen Sertifikası"nı aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da eğitimde katılımcılara eşlik etti.

"Tarımda yerli, milli uygulamaları bu atölye sayesinde görmüş oluyoruz"

Tefenni Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yasin Arslan da yaptığı konuşmada, Akıllı Tarım Atölyeleri eğitimleriyle öğretmenlerin tarım alanında yetkin hale geldiğini belirtti.

TARNET'in tarımda milli teknoloji hamlesini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Arslan, "Özellikle tarım teknolojisinde yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak, tarımda yerli, milli uygulamaları artırmak amacıyla yapılan bütün çalışmaları bu atölye sayesinde yerinde görmüş oluyoruz. İnşallah bizim öğrencilerimiz de bu atölyede gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Akıllı Tarım Atölyeleri

TARNET, tarım teknolojilerinde farkındalığı artırmak amacıyla Akıllı Tarım Atölyelerini, yeni nesil bir eğitim hareketi olarak hayata geçiriyor.

Eğitim alanlarından, materyallerine ve uygulama süreçlerine kadar 360 derecelik bir tasarım inşa eden Akıllı Tarım Atölyeleri, eğitim müfredatlarını "Tohum ve Fidan" olarak iki kategoriye ayırıyor.

Türkiye'de alanında ilk olma özelliği taşıyan Akıllı Tarım Atölyeleri, gençlere kooperatifçiliğin temelini oluşturan bir program disiplininde birlikte hayal kurma ve hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı verirken, aynı zamanda tarımın sorunlarına yenilikçi çözümler üretmeleri için de imkan sunuyor.

ATA ile öz güveni yüksek, girişimci, üretken ve toprağı seven nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor.