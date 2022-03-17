TARRAGONA - İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu - Son Dakika
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TARRAGONA - İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu

17.03.2022 20:31

İspanya Hükümeti, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Tarragona kentinde bulunan ve Rus oligarklardan birine ait olduğu belirtilen bir yata daha el koyduğunu açıkladı.

İspanya Hükümeti, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Tarragona kentinde bulunan ve Rus oligarklardan birine ait olduğu belirtilen bir yata daha el koyduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayman Adaları bayraklı olan "Crescent" adlı 135 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki yatın, 2 Kasım 2021'de Tarragona'ya geldiği ve 4 Mart'ta Deniz Kaptanlığına ayrılacağını bildirmesine rağmen halen limanda bulunduğu bildirildi.

TARRAGONA - İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu
TARRAGONA - İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu
TARRAGONA - İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu

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Tarragona, İspanya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TARRAGONA - İspanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu - Son Dakika


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