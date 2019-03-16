Son Dakika Haberleri: Tarrant, Pakistan Ziyareti Sonrasında "Dünyanın En İyi Kalpli İnsanları" Yazmış

Tarrant, Pakistan Ziyareti Sonrasında "Dünyanın En İyi Kalpli İnsanları" Yazmış

2 saat önce

Kendini beyaz milliyetçi olarak tanıtan Christchurch katliamcısı Brenton Harrison Tarrant'ın, Kuzey Kore ve Pakistan'a sırt çantasıyla yaptığı geziler sırasında köklü bir değişiklik geçirdiğine inanılıyor.

Tarrant, Pakistan Ziyareti Sonrasında
Kendini beyaz milliyetçi olarak tanıtan Christchurch katliamcısı Brenton Harrison Tarrant'ın, Kuzey Kore ve Pakistan'a sırt çantasıyla yaptığı geziler sırasında köklü bir değişiklik geçirdiğine inanılıyor. Tarrant'ın Pakistan'da çekildiği fotoğrafların altına, "Dünyanın en ciddi, iyi kalpli ve misafirperver insanıyla dolu inanılmaz bir yer" yazması da dikkat çekiyor.

Yeni Zelanda'da cami katliamının bir numaralı zanlısı Brenton Harrison Tarrant'ın Kuzey Kore'nin Ryanggang eyaletindeki Samjiyon Büyük Anıtı'nı ziyaret ettiği ve bir tur grubuyla poz verdiği fotoğraf ortaya çıktı. Tarrant'ın ayrıca geçtiğimiz yıl Pakistan'a yaptığı ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştığı bildirildi. Tarrant'ın Pakistan'da çekildiği fotoğrafların altına, "Dünyanın en ciddi, iyi kalpli ve misafirperver insanıyla dolu inanılmaz bir yer" yazması da dikkat çekiyor.

Yeni Güney Galler'deki Grafton kasabasında yetişen Tarrant'ın babasının temizlik görevlisi, annesinin İngilizce öğretmeni olduğu, kendisinin ise kişisel antrenör olarak çalıştığı açıklandı. Tarrant'ın, babasının ölümünden sonra kendisine kalan mirasla bitcoin alış satışı sayesinde kazandığı paralarla seyahat ettiği ortaya çıkarıldı.

2009 ve 2011 yılları arasında çalıştığı Grafton spor salonundaki eski patronu Tracy Gray, Tarrant'ın geziden sonra değiştiğini söyledi. - WELLINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Kuzey Kore, Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Şarkıcı Ricky Martin'den Dünya Medyasına Yeni Zelanda Tepkisi: Çünkü O Müslüman Değil! Yeni Zelanda'daki Vahşette Yaralanan Türk Hakkında Bilinmeyen Gerçek Camilere Saldıran Terörist Mahkemeye Çıkarıldı Yeni Zelanda Saldırganı Manifestoyu Katliamdan Önce Başbakanlık Ofisine Göndermiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 12:48:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarrant, Pakistan Ziyareti Sonrasında "Dünyanın En İyi Kalpli İnsanları" Yazmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]