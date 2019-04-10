Tarsid Başkanı Şahin: "Tarım Sektörünün Tamamını Kucaklayacak Yol Haritasına İhtiyaç Var"

Tarımın bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çeken Tarım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TARSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Argun Şahin, "Tarımda yeni şeyler söylemenin zamanıdır.

Tarımın bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çeken Tarım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TARSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Argun Şahin, "Tarımda yeni şeyler söylemenin zamanıdır. Tarım sektörünün tamamını kucaklayacak yol haritasına ihtiyaç var" dedi.



Tarım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TARSİD) yönetim kurulu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde medyayla ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantıya TARSİD Yönetim Kurulu Başkanı Argun Şahin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Dertlerinin tarım olduğunu ifade eden TARSİD Yönetim Kurulu Başkanı Argun Şahin, tarım sektörünü bir bütün olarak kucaklayacaklarını belirtti.



Türk tarımının sürdürülebilir olması için ellerini taşın altına koyacaklarını dile getiren Şahin, "Tarım politikalarının oluşturulmasında aktif rol alacağız. Tarım sektörünün tamamını kucaklayacak yol haritasına ihtiyaç var. Kısa bir süre öncesine kadar temel tarımsal ürünlerde kendimize yeter üretimi yapabiliyorduk. Bugün ise ülke olarak üretim imkanımız, iş gücümüz, bilgimiz olmasına rağmen, birçok tarım ürününü ithal etmeye başladık. Bu üretimi yapmamızı engelleyen unsurlardan önde geleni tarımsal iş sektöründe bir bütün olarak yapılanma olmaması ve buna bağlı olarak tarım iş insanları için en temel üretim planlamasının yapılamamasıdır" diye konuştu.



"Üyelerimizle güçlüyüz"



Türk tarımı için endişelenen, tarıma gönül vermiş, tarımı dert edinmiş bir ekiple yola çıktıklarını anlatan Şahin, TARSİD hakkında şu bilgileri verdi:



"TARSİD, Antalya merkezli Türkiye derneğidir. Hedefimiz yedi bölgede tarım sektöründe faaliyet gösteren, alanında uzman isimlere, kişilere ulaşmak. Onlarla bir araya gelmek. Çünkü üyelerimizle güçlüyüz; çünkü hep birlikte güçleneceğiz. Dernek olarak odaklandığımız iki sektör var. Tarım sektörüne girdi sağlayan iş insanları, Tarıma dayalı sektörlerde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanları. Bunlar TARSİD'in üye potansiyelini oluşturuyor. Biliyoruz ki yolumuz uzun, yükümüz ağır. Bununla birlikte İnanıyoruz ki Türkiye'nin dört bir tarafında bu yolculuğa değerli deneyimleriyle eşlik etmeyen isteyen, pek çok idealist sektör paydaşı yer alıyor. İzmir, Balıkesir, Ankara ve İstanbul'daki üyelerimizle ilk adımı attık."



Tarım ve gıda sektörünün kronik sorunlarının artık toplumun tüm kesimini ilgilendirdiğini aktaran Şahin, "Geçici adımlarla kısa vadeli çözüme kavuşturulmaya çalışılan sorunlar artık sadece kırsaldaki üreticinin problemi olmaktan çıktı. " şeklinde konuştu.



Türkiye'de tarımın bugüne kadar bütünsel olarak ele alınmadığının altını çizen Başkan Şahin, "Tarım ve tarımın bütün kolları birbirinden ayrılmayacak kadar önemli. Ne tek başına hayvancılık desteği yeterli olur; ne de sadece üreticiye destek vermek. Tarım, bütüncül yaklaşım içinde ele alınmalı. Biz tarım sektörünü bir bütün olarak kucaklayacağız. Tarımda verimliliği ve üretimi her zaman ön plana almak zorundayız. Türkiye'deki traktör sayısı tüm Avrupa'daki traktör sayısından fazla. Sadece üretmek yetmiyor. Bu üretimi katma değerli hale getirmeliyiz" diye konuştu.



Şahin, tarımın Türkiye'nin ana güçlerinden biri olduğunu belirterek, bu gücün harekete geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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