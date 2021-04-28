TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini hazırladığı film ile tanıttı - Son Dakika

TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini hazırladığı film ile tanıttı

28.04.2021 13:27
TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini hazırladığı film ile tanıttı, System.String[]

TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini anlattığı videoyu, kurumsal sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayınladı.

TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini anlattığı videoyu, kurumsal sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayınladı.

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), 2021 yılı itibarıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi çerçevesinde uygulamaya alınan yenilikleri, kurumsal sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayınladığı infografik film ile tanıttı.

Verilen bilgiye göre TARSİM, tarımsal üretimde faaliyet gösteren üretici ve yetiştiricilerin memnuniyetini arttırmak ve tarım sigortalarını ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla sahadan gelen talep ve beklentileri değerlendirerek, teminat kapsamını her yıl kademeli olarak genişletiyor. Geçtiğimiz yıl da yeni teminat ve uygulamalara ilişkin teknik ve aktüeryal açıdan yoğun çalışmalar yürüterek sonuçlandıran TARSİM, yeni yıldan itibaren tüm tarım sigortası branşlarında çok sayıda yeni uygulamayı çiftçinin hizmetine sundu.

Tarım sigortası branşlarında yeni yıl itibarıyla uygulamaya alınan yeniliklerin 5 dakika gibi kısa bir sürede anlatıldığı filmde, ülkemizin tarımsal üretim yapılan her yöresine, tarımı yapılan her ürüne, mümkün olan en geniş kapsamlı sigorta güvencesini sağlamak üzere çalışmalara devam edildiği vurgusuna yer veriliyor. Tanıtım filminde öne çıkan yeniliklerden bazıları ise şu şekilde:

"Önceki yıllarda ilçe bazında uygulanan Kuraklık Verim Sigortası köy bazında uygulanmaya başlanarak; greyfurt, limon, mandalina, portakal ve üzüm üreticilerimizin yüzünü güldüren bir teminat olan 'sıcak hava zararı', pamuk ürününde 'yağmur riski' ve ayçiçeği ürününde 'kuş zararı' ve Sera Sigortasında, hasar sonrasında oluşabilecek 'Enkaz Kaldırma Masrafları' teminat kapsamına alındı. Ayrıca, tüm tarım sigortası branşlarında, Dijital Tarım Pazarı sistemine kayıtlı üretici ve yetiştiricilerimize yüzde 5 ve bu sistem üzerinden sözleşmeli üretim yapan çiftçilere yüzde 10 oranında indirim uygulanmaya başlandı."

Tanıtım filminin tamamını izlemek ve tüm yenilikler hakkında bilgilenmek için TARSİM'in sosyal medya hesapları ve tarsim.gov.tr'nin ziyaret edilebileceği belirtildi. - İSTANBUL

TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini hazırladığı film ile tanıttı

Tarım Sigortaları Havuzu, Medya, Tarım, Film, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARSİM, 2021 yılı yeniliklerini hazırladığı film ile tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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