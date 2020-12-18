TARSİM 2021 yılı yeniliklerini sigorta şirketlerine tanıttı - Son Dakika

TARSİM 2021 yılı yeniliklerini sigorta şirketlerine tanıttı

18.12.2020 17:48
TARSİM 2021 yılı yeniliklerini sigorta şirketlerine tanıttı, System.String[]

TARSİM, 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, 2021 yılında uygulamaya alınacak yenilikler hakkında sigorta şirketlerinin temsilcilerini bilgilendirmek ve konuya ilişkin soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtlamak üzere 17 Aralık tarihinde toplantı düzenledi.

TARSİM, 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, 2021 yılında uygulamaya alınacak yenilikler hakkında sigorta şirketlerinin temsilcilerini bilgilendirmek ve konuya ilişkin soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtlamak üzere 17 Aralık tarihinde toplantı düzenledi.

TARSİM, 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, 2021 yılında uygulamaya alınacak yenilikler hakkında sigorta şirketlerinin temsilcilerini bilgilendirmek ve konuya ilişkin soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtlamak üzere 17 Aralık tarihinde toplantı düzenledi.

TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, TARSİM birim yöneticileri ve TARSİM adına sigorta sözleşmesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin temsilcilerinin yüksek katılımla iştirak ettiği toplantı başarılı bir şekilde tamamlandı. - İSTANBUL

TARSİM 2021 yılı yeniliklerini sigorta şirketlerine tanıttı

Tarım Sigortaları Havuzu, Müdür Yardımcısı, Sigorta, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARSİM 2021 yılı yeniliklerini sigorta şirketlerine tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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