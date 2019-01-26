Son Dakika Haberleri: TARSİM, Antalya'da hasar tespit çalışmasına başladı

TARSİM, Antalya'da hasar tespit çalışmasına başladı

1 saat önce

Antalya'da etkili olan yağış ve hortumların ardından TARSİM, 60 eksperle hasar tespit çalışmasına başladı.

TARSİM, Antalya'da hasar tespit çalışmasına başladı, System.String[]
Antalya'da etkili olan yağış ve hortumların ardından TARSİM, 60 eksperle hasar tespit çalışmasına başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:53 

Tarım Sigortaları Havuzu, Antalya, Ekonomi
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