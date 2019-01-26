TARSİM, Antalya'da hasar tespit çalışmasına başladı
1 saat önce
Antalya'da etkili olan yağış ve hortumların ardından TARSİM, 60 eksperle hasar tespit çalışmasına başladı.
Antalya
'da etkili olan yağış ve hortumların ardından TARSİM, 60 eksperle hasar tespit çalışmasına başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:53
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